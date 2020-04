LIVE | ‘Corona-skioord’ Ischgl wil af van feestimago, Duits instituut waarschuwt voor meer versoepeling

In de VS zijn de afgelopen 24 uur 3176 doden geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Wetenschappers praatten president Trump bij over hun bevindingen. Zo lijkt het virus slecht tegen zonlicht, hitte en vochtigheid te kunnen. Ook desinfectiemiddelen als bleekmiddel blijken funest voor de ziekteverwekker. ‘Kunnen we dat niet injecteren?’, opperde Trump. ,,Een ridicuul plan’’, is de reactie van experts. De regeringsleiders van de 27 EU-landen zijn een herstelfonds overeengekomen. 540 miljard euro moet de economie na de coronacrisis weer vlot trekken. Lees alles over de coronacrisis hieronder in ons liveblog. Het vorige blog lees je hier terug.