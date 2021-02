LIVE | Concertkaartjes langer geldig, spoedwet avondklok mogelijk vandaag al naar Kamer

CoronavirusDe spoedwet die het kabinet maakt over de avondklok, wordt waarschijnlijk vandaag al ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet is gisteravond al ondertekend door de koning en direct naar de Raad van State gezonden. Ondertussen is bekendgemaakt dat kaartjes die zijn gekocht voor voorstellingen, concerten en festivals die vervolgens werden uitgesteld, langer geldig blijven. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.