LIVE | Code rood om storm Poly: geen treinverkeer in groot deel Nederland, stel reis uit als het kan

Dode man in Duits ziekenhuis is inderdaad Frans: Duitse politie kwam pas na zijn overlijden in actie

De man die 21 juni is overleden in een ziekenhuis bij Leverkusen is inderdaad de vermiste Frans Udink (71) uit Velp. Dat bevestigt de politie na een onderhoud met de familie van de verstandelijk beperkte man die sinds 1 juni was vermist.