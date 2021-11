LIVE | ChristenUnie komt met 1G-plan: iedereen testen, evenementensector vraagt Kamer extra steun

CORONAVIRUSDe evenementensector heeft de overheid in een brief gevraagd om extra financiële steun als gevolg van de extra coronamaatregelen. ‘U zult begrijpen dat deze restricties voor ondernemers in de evenementenbranche opnieuw een gigantische klap in het gezicht zijn’, schrijven de organisaties. De ChristenUnie wil dat op de langere termijn iedereen, gevaccineerd of niet, zich steeds laat testen voor toegang. De partij doet dat als tegenvoorstel voor de plannen van het demissionaire kabinet. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog. Vorige berichten vind je hier.