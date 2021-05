LIVE | ‘CDC onderzoekt mogelijke hartproblemen bij tieners na vaccinatie’, Duitsland grijpt in tegen Indiase variant

4-jarig meisje kwam in Steenwijk om door laakbaar gedrag van kinderop­vang, zegt justitie

20 mei Twee zware branddeuren vielen in maart 2020 in het gebouw van Kindcentrum Bernhard in Steenwijk boven op een 4-jarig meisje. Ze overleed dezelfde middag aan hersenletsel. Het Openbaar Ministerie vindt dat de stichting achter dit centrum een onveilige situatie creëerde. ,,Dit ongeval had niet mogen gebeuren. Ze was nog veel te jong’’, zei de moeder die haar dochter verloor.