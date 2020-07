LIVE | Burgemeester Tilburg staat open voor mondkapjesplicht, meer dan 100.000 besmettingen Indonesië

Getuige liquidatie steekt zichzelf ten einde raad in brand voor gemeente­huis Oss, overlijdt in ziekenhuis

11:07 Bij het gemeentehuis in Oss is vanochtend een man uit Oss zwaargewond geraakt nadat hij zichzelf in brand stak. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij kort daarna overleed. De dakloze man (54) was getuige van een liquidatie, tipte de politie daarover en raakte dakloos toen er daarna een brandbom bij hem naar binnen werd gegooid. Hij was ten einde raad.