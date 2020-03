LIVE | Buitenlandse Zaken past reisadvies Noord-Italië aan, aantal Nederlandse besmettingen naar 23

BV de Liefde Renate is verloofde en manager van kickbokser: ‘Mijn maag draaide zich om’

15:02 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Renate (36) had meteen een band met meervoudig kickbokskampioen Remy (44). Ze is nu zijn verloofde en zijn manager.