LIVE | Britten mogen weer naar de pub, 200.000 mensen in Catalonië opnieuw in lockdown

Trekpleisters La Sagrada Familia in Barcelona en het Louvre in Parijs openen weer de deuren. Tegelijkertijd moeten in de Spaanse regio Catalonië 200.000 mensen terug in lockdown vanwege een nieuwe virusuitbraak. En ondertussen verzamelt zich op het Jaarbeursplein in Utrecht een grote politiemacht vanwege de verboden demonstratie van Nederland in opstand. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.