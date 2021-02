LIVE | Britse variant veroorzaakt nu twee derde besmettingen, recordaantal alcoholdoden in Engeland

90-plus­ser overleden na coronaprik, oorzaak overlijden onderzocht

1 februari Een hoogbejaarde persoon die was ingeënt tegen het coronavirus, is kort na de vaccinatie overleden. Onderzoek moet duidelijk maken waaraan de 90-plusser is overleden, maar volgens bijwerkingencentrum Lareb ‘ligt een andere oorzaak dan de vaccinatie voor de hand’, omdat de persoon al ernstige gezondheidsklachten had. Het gaat om het vaccin van BioNtech/Pfizer.