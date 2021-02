LIVE | Britse variant aangetroffen op Curaçao, omstreden medicijn levert producent 1,9 miljard dollar op, farmaceut Janssen vraagt goedkeuring in VS voor vaccin

Een aantal burgemeesters heeft grote twijfels over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Dat zeggen ze in het NRC. De burgemeesters vrezen dat de verkiezingsdag, 17 maart, zou kunnen fungeren als besmettingshaard van het coronavirus. Verder moeten leerlingen, ouders en docenten er rekening mee houden dat er dit jaar veel meer scholieren een jaar over moeten doen. Dat zegt minister Slob van Onderwijs. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.