LIVE | Britse coronavariant duikt in steeds meer landen op, nu ook in Canada

CoronavirusDe Britse variant van het coronavirus duikt in steeds meer landen op. Na Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan is het nieuwe virus, dat besmettelijker is dan andere versies, nu ook in Canada vastgesteld. In Duitsland is zaterdag voor het eerst iemand ingeënt tegen het coronavirus. De 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt kreeg op tweede kerstdag het vaccin toegediend. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.