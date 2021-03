LIVE | Braziliaanse president: Hou op met jammeren over doden, sterfte in Nederland lager dan normaal

CoronavirusOpnieuw is er in Limburg een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken, meldt De Limburger. Het gaat om een Mexicaance mutant, die de afgelopen twee weken zeker tien mensen heeft besmet in Sittard, Maastricht, Born en Beek. En voor het eerst is de uitvoer van een vracht coronavaccins van AstraZeneca uit de EU tegengehouden. Een partij van 250.000 vaccins mag van Italië en de Europese Commissie niet naar Australië worden geëxporteerd. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.