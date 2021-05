LIVE | Brabantse ziekenhuizen durven nog niet te juichen, dodental India passeert kwart miljoen

CoronavirusPatiënten die wachten op een operatie die wegens de coronacrisis is uitgesteld, moeten daarvoor mogelijk naar een ziekenhuis elders in het land. Het kabinet overweegt patiënten te gaan spreiden over het land, zoals dat ook met coronapatiënten gebeurt. De Amerikaanse president Joe Biden heeft ouders aangespoord hun kinderen te laten inenten tegen corona nu het vaccin van Pfizer/BioNTech in de Verenigde Staten is goedgekeurd voor gebruik bij 12- tot 15-jarigen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.