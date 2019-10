LIVE | Bouwers negeren afspraken en lopen over Utrechtsebaan, organisatie: Houd je aan de regels

BouwprotestHet Malieveld in Den Haag staat vanochtend vol met bouwmateriaal en demonstranten voor het bouwprotest van vandaag. Er kunnen dan ook geen voertuigen meer bij. De A12 naar Den Haag is dicht tussen knooppunt Prins Clausplein en het Malieveld, desondanks zijn een aantal demonstranten via de A12 naar Den Haag gereden. Rond 10.30 uur stond er 36 kilometer file in Nederland. Verantwoordelijk minister Carola Schouten beloofde tijdens haar toespraak vanochtend dat bouwers gewoon aan de slag kunnen blijven.