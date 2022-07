LIVE | Boerenprotesten van start: blokkades bij distributiecentra en tractoren op de snelweg

- Meerdere distributiecentra worden geblokkeerd. Onder andere bij de complexen van Jumbo in Veghel en Beilen , en bij het centrum van Aldi in Drachten staan tientallen trekkers bij de in- en uitgang.

Boeren hadden eerder aangekondigd vandaag ‘heel Nederland plat te leggen’ uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Ze hebben elkaar opgeroepen actie te voeren bij de luchthavens, distributiecentra en de Rotterdamse haven. Over de plannen is nog weinig bekend.

Politie en Rijkswaterstaat hebben mensen opgeroepen goed voorbereid de weg op te gaan en de actuele situatie op de weg in de gaten te houden. Het beste advies blijft volgens de politie om thuis te werken. Om de orde te bewaren is de politie vandaag in crisisstand. In alle regio’s staan extra politiemensen paraat, landelijke eenheden kunnen bijspringen op plekken waar het uit de hand loopt.