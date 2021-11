LIVE | Bijna heel Nederland kleurt donkerrood, Duitsland meldt recordaantal besmettingen

Besmette radioloog werkt, tot ontstelte­nis van collega’s, gewoon door omdat hij onmisbaar is

Hoewel hij besmet is met corona werkt een radioloog, tot ontsteltenis van collega’s, gewoon door bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Dat is mogelijk als iemand ‘onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg’, reageert een woordvoerster.

8 november