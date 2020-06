LIVE | Bijna 9000 nieuwe besmettingen in Rusland, regels Britse pubs mogelijk versoepeld

ik heb geleefd Louises lippen en nagels werden blauw: de caissière vroeg: ‘Gaat het wel goed?’

9:21 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. De belangrijkste drijfveer in het leven van Louise Bouman is: de 50 halen. ,,Dan zijn mijn beide kinderen 18 en kunnen ze zich redelijk redden.’’ Louise is nu 44.