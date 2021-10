LIVE | Bijna 800 coronapatiënten in ziekenhuis, De Jonge: Aantal loopt harder op dan verwacht

coronavirusHet aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is weer opgelopen tot bijna 800. ‘Het loopt sneller op dan verwacht’, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. China gaat heel jonge kinderen, vanaf drie jaar, inenten tegen het coronavirus. Rusland voert striktere maatregelen in nu de besmettings- en sterftecijfers tot recordhoogte stijgen. Volgens CNN is het slechts ‘het topje van de ijsberg’. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.