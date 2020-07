LIVE | ‘Bewijs voor nut mondkapjesplicht ontbreekt’, toeristen punt van zorg

Russische oorlogs­speur­der vraagt asiel aan in Nederland na bezit ‘geheime’ kaarten

20:00 Een Russische schatzoeker en oorlogsdocumentalist heeft asiel aangevraagd in Nederland. Anton Kolomitsyn vreest in Rusland de cel in te moeten omdat hij in bezit bleek van oude landkaarten die tot staatsgeheim zijn bestempeld.