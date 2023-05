LIVE | Bevrijdingsfestival in Zwolle stilgelegd vanwege onweer, andere festivals aan de gang

Hij moest er vijf dagen voor in de natuur zijn, maar het leverde Chris deze foto op: ‘Het is net vissen’

Hij moest er dagenlang doodstil voor liggen. Met een fikse camera in de aanslag. Maar toen had hij dé foto van een schattige eekhoorn op een piepklein vlot in het water. De Utrechtse wildlife-fotograaf Chris Pin (70) is er maar wat trots op hoe hij dit kunststukje voor elkaar kreeg. ,,Het is net vissen. Wanneer je beet hebt, moet je aanslaan.”