LIVE | Betogers 'op persoonlijke titel' naar Malieveld, Merkel boos om ‘walgelijk’ vandalisme



Het aantal nieuwe kankerdiagnoses viel in maart, april en mei 20 tot 25 procent lager uit dan in januari en februari. De daling is zeer waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat mensen door de coronacrisis, die medio maart losbarstte, niet zo snel naar de huisarts gingen. Verder hebben de autoriteiten in het Duitse Göttingen de quarantaine opgeheven van de ongeveer 700 bewoners van een flat in de stad in Nedersaksen. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier ons vorige blog terug.