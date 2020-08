LIVE | Besmettingen in VS zes miljoen voorbij, alle passagiers vakantievlucht in quarantaine

‘Identiteit 150 kwetsbare asielzoe­kers op straat na datalek COA’

6:24 Door een datalek bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn 150 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel- en smokkel mogelijk in gevaar geweest. Dat blijkt uit een reactie van het COA, dat in juni per ongeluk bijna twaalfhonderd meldingen van vermoedens van mensenhandel op zijn site publiceerde. Dat meldt NRC.