LIVE | Belgische Raad van State zet streep door lockdown in cultuur, theaters mogen weer open

CoronavirusDe Belgische Raad van State heeft ‘voorlopig geoordeeld’ dat de sluiting van de cultuursector om het coronavirus tegen te gaan, buiten proporties is en niet berust ‘op adequate motieven’. Praktisch betekent de uitspraak dat in beginsel onder meer theaters en kleinschalige culturele evenementen in België vanavond weer open kunnen gaan. In Nederland maakte het RIVM vandaag bekend dat de omikronvariant de dominante virusvariant in het land is. Het instituut vreest voor een explosieve groei aan besmettingen. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.