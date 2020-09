LIVE | Begrafenisdrama op Colombiaans eiland, België en Duitsland: Ga niet naar Noord- en Zuid-Holland

CORONAVIRUSHet aantal nieuwe besmettingen met Covid-19 loopt snel op in ons land. Reden voor onze buurlanden om het reisadvies voor Nederland aan te passen. Belgen die vanaf vrijdag langer dan 48 uur in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag verblijven, moeten verplicht een test ondergaan en in quarantaine. Duitsland raadt reizen naar Zuid- en Noord-Holland af. Wie toch afreist moet zich bij terugkomst verplicht laten testen en uit voorzorg in quarantaine. Ook vandaag lees je alles rond de coronacrisis in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen kunt u hier lezen.