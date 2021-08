LIVE | Aruba stelt opening schooljaar twee weken uit, hoofdonderzoeker naar oorsprong coronavirus in China noemt lek uit lab ‘waarschijnlijk’

Messi schittert in shirt van Nederland­se makelij: ‘We hebben echt de jackpot’

11 augustus Parijs staat op z’n kop. Superster Lionel Messi heeft getekend bij voetbalclub Paris Saint-Germain. Het Deventer bedrijf State of Football, waar de Franse topclub veel merchandise haalt, is in zijn nopjes. Het bedrijf gaat drukke tijden tegemoet. Tienduizenden shirts zijn al in de maak. ,,‘Ici c’est Paris’ wordt natuurlijk ‘Messi c’est Paris’.’’