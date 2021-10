LIVE | Artsen: Inhaalzorg weer verder onder druk, Suriname optimistisch over feestelijk oud en nieuw

coronavirusDe vaccinatiegraad in Suriname loopt langzaam op, maar er is hoop op een feestelijke viering van oud en nieuw. In Melbourne zitten restaurants en bars weer vol nu de stad afscheid heeft genomen van de langste lockdown ter wereld. Het coronavirus heeft wereldwijd flink huisgehouden onder zorgmedewerkers. Volgens de WHO zijn er tussen januari 2020 en mei van dit jaar zo’n 80.000 tot 180.000 zorgmedewerkers overleden. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.