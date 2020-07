LIVE | ANWB wil thuiswerken stimuleren, meer dan 100.000 besmettingen Indonesië

Getuige liquidatie steekt zichzelf ten einde raad in brand voor gemeente­huis Oss

12:28 De dakloze Arie den Dekker (54) uit Oss, die zichzelf vanmorgen voor het gemeentehuis in Oss in brand stak, vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Den Dekker was twee jaar geleden getuige van een liquidatie en had de politie daarover getipt. Daarna werd een brandbom bij hem naar binnen gegooid: het begin van een langlopend conflict met de gemeente en andere instanties over woonruimte.