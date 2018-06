LIVE: 'Angelo (17) heeft het moeilijk in rechtszaak Savannah Dekker'

Vandaag begint in Utrecht het proces tegen de verdachte van de moord op de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten. De scholiere kwam op 1 juni 2017 door geweld om het leven. Wat staat de betrokkenen de komende dagen te wachten? Verslaggever Marco Willemse is aanwezig in de rechtbank en twittert over de zaak.

De 17-jarige Angelo S. weigert vooralsnog te antwoorden op vragen van de rechtbank. Volgens de persrechter die de zaak bijwoont, heeft Angelo het 'moeilijk' in het eerste uur van het proces tegen hem. De rechtbank besloot familie, getuigendeskundigen en politie tijdelijk de zaal uit te sturen, om één op één te praten met Angelo.

Wie staat er voor de rechter en waar wordt hij van verdacht?

De jongen die vanochtend plaats neemt in de beklaagdenbank is de 17-jarige Angelo S. uit Den Bosch. Hij en Savannah kenden elkaar van een chatsite. Volgens het Openbaar Ministerie bracht Angelo S. zijn chatvriendin om het leven tijdens een afspraakje in Bunschoten. Omdat hij niet zou hebben gehandeld in een opwelling maar weloverwogen toesloeg, legt het OM hem moord ten laste. De verdachte verrichtte volgens de dagvaarding 'zodanige geweldshandelingen waardoor het slachtoffer te water is geraakt, tengevolge waarvan het slachtoffer is overleden'. De details over wat er zich de bewuste middag heeft afgespeeld bij de brede sloot achter de sportvelden op bedrijventerrein de Kronkels, zijn nooit naar buiten gebracht, maar zullen in het proces een cruciale rol spelen.

Waarom vindt de behandeling van de zaak plaats achter gesloten deuren? En wie mogen er bij zijn?

De verdachte was minderjarig toen hij de moord zou hebben begaan. Zijn zaak valt daarmee onder het jeugdstrafrecht. De zittingen zijn, in tegenstelling tot processen in het volwassenen strafrecht, in principe niet openbaar. De beslotenheid dient ter bescherming van de jeugdige verdachten. Een rechtbank kan besluiten tot een (deels) openbare zitting als het maatschappelijk belang daarmee is gediend. In de zaak tegen Angelo S. werden verzoeken van de media tot het opheffen van de beslotenheid afgewezen. De families van Savannah en van Angelo S. mogen het proces bijwonen, net als hun eventuele advocaten en hulpverleners. In de zaal zullen verder de forensisch onderzoekers plaats nemen, evenals de deskundigen die de psyche van de verdachte onderzochten. De rechtbank kan ze vragen om te getuigen.

Wat mag het publiek weten over het verloop van het proces?

Over de inhoud helemaal niets. Er rust in dit geval geheimhouding op wat er wordt gezegd en gedaan in de rechtszaal. Zelfs het spionnetje in de deur wordt afgeplakt voor pottenkijkers. De strafeis van het OM wordt wel openbaar gemaakt. Dat gebeurt waarschijnlijk meteen nadat de openbaar aanklager in de zaal zijn requisitor heeft afgerond. Twee weken later (soms langer) mag iedereen het vonnis van de rechtbank aanhoren en bijwonen. De verdachte is verplicht bij de uitspraak aanwezig te zijn.

Waarom zijn er drie dagen uitgetrokken voor de zaak?