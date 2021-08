LIVE | Amper bekeuringen uitgedeeld voor ontbreken coronabewijs, recordaantal besmettingen in Israël

De marechaussee bekeurt amper mensen zonder geldig coronabewijs. Tot nu toe zijn slechts vijf boetes uitgedeeld. En het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met 31 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.