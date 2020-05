LIVE | Amerikaanse gevangenen proberen elkaar te besmetten, ‘Sneltesten nog onbetrouwbaar’

‘Coroname­di­cijn’ remdesivir mag nu ook gebruikt worden voor minder zieke patiënten

12:33 Het ebolamedicijn remdesivir, dat volgens een Amerikaanse studie ook lijkt te werken tegen corona, mag ook in Europa vaker worden gebruikt. Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft besloten dat het nu ook beschikbaar wordt voor patiënten die niet aan de beademing liggen. Wat patiënten daarvan gaan merken, is nog onduidelijk: remdesivir is wereldwijd ontzettend schaars.