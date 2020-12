LIVE | Afgelopen etmaal recordaantal doden in VS, China: Virus komt uit ander land

update Aboutaleb sluit winkels in centrum Rotterdam opnieuw eerder vanwege ‘onverant­woor­de drukte’

28 november Burgemeester Aboutaleb heeft besloten dat ook vandaag alle winkels in het centrum van Rotterdam eerder moeten sluiten, omdat hij opnieuw extreme drukte voorziet. Vanaf 17 uur mogen klanten de winkels niet meer in. Vanaf 18 uur moet iedereen de winkels verlaten hebben. Ook in de rest van het land maken burgemeesters zich op voor Black Friday-drukte. ,,Kom niet naar het centrum.”