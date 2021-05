LIVE | Aantal patiënten in Nederlandse ziekenhuizen daalt verder, India vreest nieuwe epidemie: zwarte schimmel

CORONAVIRUSHet aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in België dalen opnieuw. Dat geldt voor het aantal mensen dat bezwijkt aan corona. Versoepelingen liggen in het vooruitzicht. In India vrezen herstellende patiënten juist voor hun gezondheid, nu ‘zwarte schimmel’ bij bijna 9000 mensen is vastgesteld. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.