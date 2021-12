LIVE | Aantal nieuwe besmettingen stabiliseert, 2754 coronapatiënten in de ziekenhuizen

CoronavirusIn de afgelopen dag zijn 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het RIVM. Het aantal besmettingen is gestabiliseerd, maar de daling is nog niet ingezet. In totaal liggen er nu 2754 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 62 meer dan zondag, zo blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.