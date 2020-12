LIVE | Aantal nieuwe besmettingen loopt op naar 11.214, mogelijk door storing in computersysteem GGD's

Bejaarde vrouw nog in het ziekenhuis na aanslag Poolse super, mogelijke dader op beeld

15 december Een 88-jarige vrouw die onlangs onwel raakte bij de eerste aanslag op een Poolse supermarkt ligt nog altijd in het ziekenhuis. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. De vrouw werd uit haar woning in Aalsmeer gered nadat bij haar in de buurt in de nacht van vorige week maandag op dinsdag een explosie had plaatsgevonden, waardoor brand ontstond.