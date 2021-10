LIVE | Aantal nieuwe besmettingen bijna verdubbeld in week tijd, 524 patiënten in ziekenhuizen

CoronavirusHet aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vijfde dag op rij toegenomen. De afgelopen 24 uur liep het op tot 524. De stand van de coronapandemie in Nederland is zorgelijk. Heel ons land staat in een nieuw waarschuwingssysteem van de overheid op dat risiconiveau. Het is de opvolger van de regionale niveaus, die vorige maand zijn afgeschaft. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.