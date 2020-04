LIVE | Aantal ic-patiënten daalt met 25 naar 934

Het aantal gemelde corona-doden in Nederland is de afgelopen 24 uur gestegen met 66. Dat brengt het officiële dodental op 4475. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 75 naar 10.456, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.Toch lijken inwoners van ons land zich langzamerhand steeds minder aan te trekken van de coronamaatregelen. Op verschillende plaatsen is het vandaag opnieuw druk en roepen burgemeesters op om thuis te blijven. In ons liveblog houden we je op de hoogte van de corona-ontwikkelingen.