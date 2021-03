LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer, kort geding zonnestudio's tegen staat

CoronavirusVoor de tweede dag op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Zij behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer dan op zondag en 102 meer dan op zaterdag. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.