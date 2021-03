LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer, 3826 nieuwe coronabesmettingen

VIDEO Een wonder? Coronapa­tiënt Hans (65) was ten dode opgeschre­ven, maar hij leeft nog

13:17 De doodzieke coronapatiënt Hans van Dijk was klaar om te sterven en in een andere wereld zijn overleden vrouw terug te zien. Hij nam afscheid van zijn familie en werd gezalfd door de pastor. Tegen alle verwachtingen in bleef hij leven.