LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt, geen grote zorgen

coronavirusHet aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is verder toegenomen. Er liggen nu 577 patiënten in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal nog een aantal dagen stijgen. ,,Zeker tot volgende week”, verwacht demissionair premier Mark Rutte. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.