LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald met 81, Amsterdamse Wallen opnieuw op slot

Corona in cijfers Amsterdam en twintigers laten piek achter zich, Rotterdam en ouderen nog niet

3 november Er is een duidelijke omslag zichtbaar in het aantal coronabesmettingen. De tweede golf neemt in kracht af. Op sommige plekken leidt tot fors betere cijfers: bij twintigers bijvoorbeeld, en in het noorden van de Randstad. Elders woekert het virus echter nog volop. Bovendien heeft het ziekenhuispersoneel nog niets aan deze daling.