LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen, ‘100 besmettingen in basiskamp Everest’

Onderzoek RIVM: Nederlan­ders laten teugels vieren na coronaprik

21 mei Veel Nederlanders wanen zich na een vaccinatie veilig genoeg om zich niet meer aan de coronaregels te hoeven houden. Ruim een op de drie mensen zal na inenting de 1,5 meter afstand vaker loslaten. Ook zal een deel in grotere groepen bij elkaar komen en is de bereidheid om zich dan nog te laten testen of in quarantaine kleiner.