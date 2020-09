LIVE | Aantal besmettingen stijgt tot boven 100.000, Leids vaccin op 60.000 mensen getest

Het coronavaccin dat farmaceut Johnson & Johnson in Leiden laat ontwikkelen, gaat de laatste testfase in. Het middel, dat al bij één dosis effectief lijkt, wordt op 60.000 personen in de VS, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika getest. Eerder fases waren positief. 81 procent van het Nederlandse ic-personeel staat op omvallen, stelt het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out. Die dreigende uitval zal, volgens voorzitter Theo Immers, zijn weerslag hebben op het overheidsbeleid en de hele samenleving. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.