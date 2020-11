LIVE | Aantal besmettingen stijgt fors, te druk in Rotterdam vanwege Black Friday

Vuurwerk versplin­tert Jezusbeeld in Brabants dorp: ‘Ze hebben de geschiede­nis vernield’

23 november De knal was enorm, de gevolgen desastreus. Van Jezus zijn nog maar een paar brokken over: een hoofd, een losse vinger, een arm. Het Brabantse dorp Lithoijen is geschokt door de schade, die waarschijnlijk door vuurwerk is aangericht. ,,Er is een stuk van de geschiedenis van Lithoijen vernield.”