LIVE | Aantal besmettingen schiet omhoog: 10.492; beveiligers Schiphol bezorgd om drukte

Veel zwaargewon­den in verkeerde ziekenhuis afgeleverd, vooral in Brabant slecht gesteld

9:18 Een op de drie mensen die bij een ongeluk zwaargewond raakt, komt niet in het juiste ziekenhuis terecht. Vaak worden ze naar een streekziekenhuis gebracht in plaats van een traumacentrum. Het slechtst is het gesteld in Brabant, waar maar de helft van de zwaargewonden door ambulances worden afgeleverd in het traumacentrum.