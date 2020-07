LIVE | Aantal besmettingen België met 11 procent gestegen, toeristen weer welkom in Finland

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in België is in de afgelopen zeven dagen met 11 procent gestegen tegenover de week ervoor. Verder heeft Finland de in- en uitreisbeperkingen opgegeven en dus kunnen toeristen weer op vakantie naar het land. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.