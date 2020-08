LIVE | Aantal besmettingen België daalt, eerste Brabantse plaats cancelt carnaval

Het aantal besmettingen in Nederland is de afgelopen 24 uur ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een dag eerder. Er kwamen 535 besmettingen bij. Rutte noemt het ‘onacceptabel’ dat coronademonstranten gisteren politie en politici belaagden. En Geertruidenberg is de eerste Brabantse plaats die heeft besloten carnaval in 2021 niet te vieren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.