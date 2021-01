LIVE | Aangiften om fraude coronaregeling, honderd Nederlandse meldingen bijwerkingen coronavaccin

Hamburger­be­zor­ger gaat door het lint in Nijmegen en krijgt ontslag: ‘Dit gedrag is absurd’

13 januari Een hamburgerbezorger die in het centrum van Nijmegen door het lint is gegaan tegen een man, is per direct ontslagen door zijn werkgever Burgerme. Op beelden op Dumpert is te zien hoe de tierende bezorger de man hardhandig vastpakt, hem duwt en hard tegen hem schreeuwt.