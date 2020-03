LIVE | ‘93 procent van Nederlanders blijft zoveel mogelijk thuis’, politie stopt her en der feestjes

Wereldwijd zijn meer dan 600.000 besmettingen vastgesteld met het coronavirus. In de VS steeg het dodental snel naar meer dan 2000 mensen. Een groot deel van die doden viel in de staat New York. In Nederland zijn minstens 639 doden gevallen. Er liggen momenteel zeker 900 coronapatiënten op een ic. Voor ziekenhuizen zijn het cruciale dagen: razendsnel breiden ze uit om de toestroom op te vangen. Volg alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Hier lees je het vorige blog nog eens terug.