LIVE | 764 niet-geteste Nederlandse doden hadden virus, ruim 4 procent van de Belgen heeft antistoffen

CNV: 1,5 meterecono­mie nauwelijks haalbaar op werkvloer

7:02 De 1,5 metereconomie is nauwelijks haalbaar op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV in alle marktsectoren. ,,Bij de transportsector, de havens, land- en tuinbouw, het openbaar vervoer en bij rederijen. In vrijwel alle sectoren is de 1,5 meter nauwelijks haalbaar in de praktijk. De RIVM-regels worden mondjesmaat nageleefd. Afstand houden en hygiënevoorschriften naleven is uitermate complex," zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.