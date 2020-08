LIVE | 630 nieuwe besmettingen, Griekenland eist negatieve test van Nederlanders

Er zijn in de afgelopen 24 uur 630 nieuwe bevestigde coronabesmettingen bijgekomen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is de hoogste stijging sinds april. Het aantal ziekenhuisopnames is sinds gisteren met 12 gestegen. In totaal liggen 128 coronapatiënten in het ziekenhuis. Verder uit Griekenland het geluid dat passagiers op vluchten van Nederland naar Griekenland vanaf maandag 17 augustus na aankomst moeten kunnen aantonen dat ze niet met corona zijn besmet. De verklaring mag hooguit 72 uur oud zijn. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.